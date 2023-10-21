انت الان تتابع خبر فضيحة الاعتزال وفتاة تجلب له السخرية .. وجه ماجد عبد الله "المثير لاستياء" جماهير النصر! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كيف تعكرت العلاقة بين أسطورة النصر ماجد عبد الله والجماهير؟رغم اعتزاله منذ سنوات إلا أن تأثيره لا يزال باقيًا في نفوس منافسيه، فحتى الآن يسعى الكثيرون لمحاولة التقليل منه، لكنها بالطبع كلها محاولات فاشلة، فيبقى ماجد عبد الله أحد أساطير الكرة السعودية.جمهور العالمي بالطبع يهب دفاعًا عن أحد نجومه السابقين وأسطورته الباقية، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن نكران أن علاقته بجمهور ناديه قد تم تعكيرها ببعض المواقف حاله كحال بعد النجوم بعد الاعتزال، فتصريحاتهم ومحاولاتهم لتحليل الواقع بمنطقية وواقعية، أمر لا يتقبله الجمهور.

جميع المعتزلين تقريبًا تعرضوا للهجوم بسبب آرائهم، وكان منهم ماجد، الذي تسببت عدة مواقع في تعرضه لهجوم جم من قبل جمهور النصر، نستعرض أبرزها في السطور التالية.هجومه على سعود آل سويلم

واحدة من أكثر الوقائع التي تسببت في حدوث فجوة بين ماجد وجماهير النصر، حيث خرج منتقدًا لإدارة سعود آل سويلم، التي قادت الفريق لتحقيق لقب الدوري الاستثنائي "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" عام 2018.

ماجد عبر برنامج "في المرمى" قال: "أتعامل حاليًا مع إدارة النصر بكل شفافية لأنها إدارة نصراوية (إدارة مسلي آل معمر)، على عكس الإدارة السابق (سعود آل سويلم)، فهم حقق الدوري وقتها كان اللاعبون الأجانب".

ويأتي انتقاد ماجد لآل سويلم في ظل منعه من دخول النادي في عهدها، بداعي أنه ليس نصراويًا، إنما هلاليًا، على حد زعمه.لا تملك شخصية حسين عبد الغني"

حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي السابق للنصر، كان أحد أسباب غضب الجمهور على الأسطورة في فترة ما..

البداية كانت من ماجد، إذ خرج عبر برنامج "الديوانية"، مطالبًا بإقالة حسين ومنتقدًا لشخصيته، فقال: "لا أعلم كيف يتعامل عبد الغني خارج الملعب، لكن عليّ بسلوكه داخل الملعب، وهو في بعض الحالات لم يكن سلوكه جيدًا وبه مشكلات كثيرة عندما كان لاعبًا، لكن الآن لا أدرى وضعه، مع احترامي لعبد الغني كلاعب، فهو لاعب كبير".

وأضاف: "هل النصر ليس لديه لاعبين قدامى لتولي المنصب بدلًا من حسين عبد الغني؟، النصر والهلال والأهلي والاتحاد يجب عدم اللعب بهما، أبنائهم يتولون المناصب، لدينا بالنصر بدر الحقباني ومحيسن الجمعان يمكنهما تولي منصب المشرف العام على الكرة".لكن الجمهور وقف داعمًا للمدير التنفيذي للعالمي، مستغربًا خروج أحد رموز النادي بانتقادات كهذه في فترة يحتاج بها الفريق لدعمه.