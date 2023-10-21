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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مواجهات صعبة لأندية الجيزة بالقسم الثالث

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، بإقامة 8 مباريات قوية ومثيرة.

1- اورانج مع الإعلاميين

على ملعب نادي اسكو يصطدم فريق تورانج متصدر المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 6 نقاط بفريق الإعلاميين صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر راشد برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجوله الماضية فوز فريق تورنج على فريق كاسكادا والاعلاميين الفوز على فريق دياموند.

2- دياموند مع المعادي

يشهد ملعب كلية زراعة بالجيزة لقاء صعب بين فريق دياموند صاحب المركز الثامن بقيادة جمال الدسوقي برصيد 3 نقاط مع فريق المعادي صاحب المركز صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد الجداوى برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة دياموند من الإعلاميين بهدفين نظيفين، وهزيمة المعادي من فريق بشتيل بهدف دون رد.

3 - اسمنت حلوان مع بشتيل

يلتقي فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة أحمد مكي مع فريق بشتيل وصيف المجموعة بقيادة جمال حواش برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بشتيل على فريق المعادي بهدف دون رد بينما خسر أسمنت حلوان من فريق ابو النمرس برباعية نظيفة.

4- أطفيح مع الصيد

يستضيف فريق أطفيح صاحب المركز السابع بقيادة شوقى محمد برصيد 3 نقاط نظيره فريق الصيد الرابع بقيادة طارق حسن برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز الصيد على فريق حدائق الاهرام بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق أطفيح الهزيمة من فريق حلوان العام بهدف دون رد.

5- حدائق الاهرام مع منشية ناصر

يحل فريق منشية ناصر التاسع بقيادة محمد رمضان ضيفًا على حدائق الاهرام صاحب المركز السادس بقيادة محمود نصر.

وتغلب مؤخرا فريق منشية ناصر على فريق صول بهدفين مقابل هدف، بينما تلقي فريق حدائق الاهرام الهزيمة من فريق الصيد بهدفين مقابل هدف.

6- ابو النمرس مع حلوان العام

يشهد ملعب مركز شباب ابو النمرس لقاء صعب بين فريق ابو النمرس الخامس بقيادة أحمد بكري مع فريق حلوان العام العاشر بقيادة محمد صفوت كشرى.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط، إذ أسفرت الجولة الماضية عن فوز أبو النمرس على اسمنت حلوان برباعية نظيفة، بينما فاز حلوان العام الفوز على فريق أطفيح بهدف دون رد.

7- صول مع كسكادا

يستضيف ملعب نادي النجوم مباراة فريق صول صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد الضظوى برصيد نقطة مع فريق كسكادا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمود ابو الذهب دون نقاط.