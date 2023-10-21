حازم إمام يهنئ القائمة الموحدة عقب الفوز في انتخابات مجلس إدارة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم تهنئة القائمة عقب الفوز في الانتخابات.

ونشر حازم إمام عبر حسابه الرسمي على تطبيق x:" الف مليون مبروك مجلس إدارة الزمالك الجديد بالتوفيق يارب المهمة صعبة ولكن أن شاء الله قدها وقدود."

وذلك بسبب فوز القائمة الموحدة بالكامل في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات قد أعلنت منذ قليل عن فوز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك.

وأقيمت اليوم انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بمقر القلعة البيضاء لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة.