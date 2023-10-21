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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنحليزية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي شيفيلد يونايتد مساء اليوم السبت 21 اكتوبر 2023، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب برامول لين المباراة المرتقبة بين نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.

تذاع أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي شيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات



تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات



التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي

يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 12 نقطة، بينمايأتي نادي شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.