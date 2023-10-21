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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "انتخابات الزمالك".. القائمة الموحدة تصدر كلمتها ولبيب رئيسًا جديدًا للقلعة البيضاء

عاجل - "انتخابات الزمالك".. القائمة الموحدة تصدر كلمتها ولبيب رئيسًا جديدًا للقلعة البيضاء، يبحث عدد كبير من عشاق ومحبي نادي الزمالك، عن نتيجة انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد.

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وتتصدر انتخابات نادي الزمالك محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد بدأ الإدلاء بالأصوات منذ مطلع يوم الجمعة لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

عاجل - "انتخابات الزمالك".. القائمة الموحدة تصدر كلمتها ولبيب رئيسًا جديدًا للقلعة البيضاء

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة انتخابات الزمالك التي أقيمت يوم الجمعة، من خلال السطور التالية.

عاجل - "انتخابات الزمالك".. القائمة الموحدة تصدر كلمتها ولبيب رئيسًا جديدًا للقلعة البيضاء

انتخابات نادي الزمالك

واقيمت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 الجاري، من قبل الجمعية العمومية داخل أروقة القلعة البيضاء لانتخاب مجلس إدارة جديد.

نتيجة انتخابات نادي الزمالك

وانتهى الصراع الإنتخابي منذ قليل داخل نادي الزمالك في ميت عقبة، وكانت أجريت الانتخابات منذ صباح أمس الجمعة حتى الساعة الثامنة مساءً ذات اليوم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي، بعد الانتهاء من عملية الانتخابات يوم الجمعة، وإدلاء أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم.

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نتائج انتخابات نادي الزمالك

وكشفت اللجنة المشرفة عن فوز القائمة الموحدة بالكامل، التي يترأسها الكابتن "حسين لبيب" بعد منافسة على مقعد الرئاسة مع الكابتن فاروق جعفر، ليصبح لبيب رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة من 2023 إلى 2027.

كما شهدت انتخابات القلعة البيضاء، منافسة شرسة وصراع قوي حتى اللحظة الأخيرة، بين هاني العتال وهشام نصر على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، وحسمت في النهاية لصالح الأخير.

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أنتهى الصراع الانتخابى بنادى الزمالك، والذى أجرى من صباح أمس الجمعه وحتى الساعه الثامنه مساء أمس، وبعد فرز أصوات اعضاء الجمعية العمومية، أعلنت نتائج الانتخابات بفوز القائمة الموحدة بقيادة الكابتن “حسين لبيب” رئيسًا لمجلس إدارة النادى لمدة 4 سنوات قادمه 2023-2027، وجاءت أصوات القائمة الموحدة كالتالي:-

عاجل - "انتخابات الزمالك".. القائمة الموحدة تصدر كلمتها ولبيب رئيسًا جديدًا للقلعة البيضاء

مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

حسين لبيب حصل على 15229 صوت

مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

هشام نصر حصل على 9480 صوت

مقعد أمين الصندوق مجلس إدارة نادي الزمالك

حسام المندوة حصل على 12431 صوت.

أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن

أحمد سليمان حصل على 15433 صوت.

عمرو ادهم حصل على 10672 صوت.

هاني برزي حصل على 12628 صوت.

هاني شكري حصل على 12011 صوت.

حسين السيد حصل على 10628 صوت

محمد طارق حصل على 10744 صوت

أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن