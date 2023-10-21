نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر لـ "دوت الخليج الرياضي": هانفضل أنا والعتال إخوات وسنُعالج أزمات الزمالك من الأسفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على فوزه بانتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء على حساب هاني العتال المرشح المنافس.

تصريحات هشام نصر

وقال هشام نصر في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "أشكر أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة، وسنكون عند حسن الظن".

وأكمل نصر: "كانت هناك منافسة شريفة مع أخي هاني العتال، سنظل أصدقاء وسنبقى سويًا في خدمة نادي الزمالك وأشكره على "الجيم" المُشرف".

وأردف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "أشكر مجددًا الجمعية العمومية بنادي الزمالك على الثقة واختيار القائمة بالكامل، وأعدهم بأن يروا نتيجة الثقة بشكل سريع".

وعن دعم جمهور نادي الزمالك للقائمة الموحدة علق هشام نصر موجهًا رسالة لهم بالقول: "الاتحاد قوة".

وأتم هشام نصر حديثه مشيرا إلى ألعاب الصالات بنادي الزمالك: "سنبدأ في كل كافة الأزمات المتعلقة بجميع اللعبات، سنبدأ في البناء من جديد ولكن من الأسفل".