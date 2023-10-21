تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي شيفيلد يونايتد مساء اليوم السبت 21 اكتوبر 2023، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل مانشستر يونايتد ضد نظيره شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

في حراسة المرمي: أندري اونانا

في خط الدفاع: لينديلوف، هاري ماغواير، جوني إيفانز، ديوغو دالوت

في خط الوسط: كاسيميرو، سفيان أمرابط، ماسون ماونت

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي

يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 12 نقطة، بينمايأتي نادي شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.