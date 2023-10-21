نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من هاني العتال بعد خسارته في انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر هاني العتال نائب مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيانًا عاجلًا بعد خسارته في انتخابات نادي القلعة البيضاء.

وخسر هاني العتال، منصب نائب مجلس إدارة نادي الزمالك، لصالح هشام نصر، بفارق 440 صوتًا، حيث حصل الأول على 9040 صوت، والثاني على 9480.

وحرص العتال على تقديم التهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بقيادة حسين لبيب، بعد الفوز في الانتخابات.

وجاء بيان هاني العتال كالتالي:-

أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، ولأعضاء وجماهير النادى، راجيا التوفيق المجلس الكابتن حسين لبيب، في مهمته ومواجهة التحديات، ليستعيد الزمالك المكانة التي يستحقها ويعتلى منصات التتويج في مختلف الألعاب.

وكعهدى منذ عام ٢٠٠٧، سأظل دائما في خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقدير المتبادل، فكل صوت حصلت عليه أعتبره بمثابة وسام على صدرى ويضاعف مسؤوليتي تجاه نادينا العظيم.

عاش الزمالك بأبنائه المخلصين، ودايما مع بعض.

وتمكنت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب من تحقيق الفوز في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث حقق هشام نصر الفوز بمنصب نائب الرئيس متفوقًا على حساب هاني العتال.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد على النحو التالى:

حسين لبيب - منصب الرئيس.

هشام نصر - منصب نائب الرئيس.

حسام المندوه - أمين الصندوق.أحمد سليمان - عضو فوق السن.

هاني شكري - عضو فوق السن.

هاني برزي - عضو فوق السن.

حسين السيد - عضو فوق السن.

عمرو أدهم - عضو فوق السن.

محمد طارق - عضو فوق السن.

أحمد خالد حسانين - عضو تحت السن

رامي إبراهيم نصوحي - عضو تحت السن.

نيرة الأحمر - عضو تحت السن.