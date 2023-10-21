نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي شيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات



تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات



التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL

التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD

التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV

التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV

التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD

التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport

التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones

التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary

التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي شيفيلد يونايتد مساء السبت 21 اكتوبر 2023، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب برامول لين المباراة المرتقبة بين نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.