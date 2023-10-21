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أحمد جودة - القاهرة - حسين لبيب يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بعد فوزه برئاسة النادي

عاجل- انتخابات الزمالك 2023..أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك..علق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، على فوزه في انتخابات الزمالك 2023، والتي عقدت أمس الجمعة، وظهرت نتيجتها منذ قليل، وتحدث حسين لبيب عن نجاح قائمته "القائمة الموحدة"، ووجه لبيب رسالة هامة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وحرص حسين لبيب على توجيه الشكر إلى أعضاء القائمة العمومية معلق: "منحوني ثقة كبيرة بعد نجاح قائمة القائمة الموحدة بالكامل، أعضاء الجمعية لبوا طلبنا بانتخاب القائمة بالكامل، لذلك علينا أن نلبي طلباتهم".

عاجل- انتخابات الزمالك 2023..أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك



حسين لبيب حديثه قائلًا: "طبعا فوز القائمة بأكملها أمر يشرفنا والأعضاء الجمعية العمومية، واليوم انتهى بشكل رائع، اليوم الأعضاء أدوا دورهم بنجاح واقتنعوا بالأفكار التي قدمناها، ومطالبين أن نحقق كل ما وعدنا به".

عاجل- انتخابات الزمالك 2023..أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك

عاجل- حسين لبيب يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بعد فوزه بمنصب رئاسة النادي

وأعرب حسين لبيب عن سعادته البالغة بذلك اليوم قائلًا: "اليوم كان مليئًا بالفرحة، بداية بفرحة عدد من رموز ونجوم النادي الذين تم حرمانهم في وقت سابق من دخول بيتهم صرح النادي العريق".

ووجه حسين لبيب رسالة إلى جماهير الزمالك قائلا ً: "سنعمل بشكل كبير على إسعاد جماهير نادي الزمالك، هي مهمتنا الأولى والأهم بعد نجاحنا، لأنهم دائما الداعم والسند للاعبين ومجلس الإدارة، أنتم غاليين علينا وعظماء، وسنقدم كل مافي وسعنا لاسعادكم".



سيطرة القائمة الموحدة بالكامل على نتائج الفوز في انتخابات الزمالك 2023

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديدة، بقيادة الكابتن حسين لبيب، والتي تمكنت قائمته "القائمة الموحدة" من السيطرة على انتخابات الزمالك 2023، وجاء تشكيل القائمة الجديدة للقلعة البيضاء حتى عام 2027 على النحو التالي:-



حسين لبيب - منصب الرئيس.

هشام نصر - منصب نائب الرئيس.

حسام المندوه - أمين الصندوق.

هاني شكري - عضو فوق السن.

أحمد سليمان - عضو فوق السن

هاني برزي - عضو فوق السن.

حسين السيد - عضو فوق السن.

عمرو أدهم - عضو فوق السن.

محمد طارق - عضو فوق السن.

أحمد خالد حسانين - عضو تحت السن

رامي إبراهيم نصوحي - عضو تحت السن.

نيرة الأحمر - عضو تحت السن.