نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق من "هاني العتال" بعد خسارته في انتخابات الزمالك 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أول تعليق من "هاني العتال" بعد خسارته في انتخابات الزمالك 2023

عاجل - أول تعليق من "هاني العتال" بعد خسارته في انتخابات الزمالك 2023، تتصدر انتخابات نادي الزمالك ومجلس إدارة النادي الجديد، محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية منذ بداية الإقتراع.

أقرأ أيضًا.. عاجل - "انتخابات الزمالك".. القائمة الموحدة تصدر كلمتها ولبيب رئيسًا جديدًا للقلعة البيضاء

ويرغب عدد كبير من جماهير وعشاق ومحبي نادي الزمالك، في معرفة كل ما هو يتعلق بالقلعة البيضاء، وكافة التفاصيل والمعلومات عن انتخابات مجلس إدارة النادي الجديد خلفًا لمرتضى منصور.

عاجل - أول تعليق من "هاني العتال" بعد خسارته في انتخابات الزمالك 2023

وترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق يرصد دوت الخليج الرياضي أول تعليق من هاني العتال بعد خسارته في الانتخابات، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - أول تعليق من "هاني العتال" بعد خسارته في انتخابات الزمالك 2023

أول تعليق من هاني العتال بعد خسارته في انتخابات الزمالك

وأصدر هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" في أول تعليق له بعد خسارته انتخابات نادي الزمالك.

حيث خسر العتال في انتخابات نادي الزمالك 2023، على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي أمام هشام نصر، بعدما حصل الأول على 9040 صوت، فيما حصد الأخير 9480 صوت، ليخرج العتال من السباق الإنتخابي.

عاجل- انتخابات الزمالك 2023..أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك بيان عاجل من هاني العتال بعد خسارته في انتخابات الزمالك عاجل - "انتخابات الزمالك".. القائمة الموحدة تصدر كلمتها ولبيب رئيسًا جديدًا للقلعة البيضاء

بيان هاني العتال تعليقًا على انتخابات الزمالك

وقدم هاني العتال التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في بيان رسمي وأعرب عن حبه الشديد لنادي الزمالك، جاء نص بيان هاني العتال كالتالي:-"أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، ولأعضاء وجماهير النادى، راجيًا التوفيق لمجلس الكابتن حسين لبيب، في مهمته ومواجهة التحديات، ليستعيد الزمالك المكانة التي يستحقها ويعتلى منصات التتويج في مختلف الألعاب".

وأضاف: "وكعهدى منذ عام 2007، سأظل دائمًا في خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقدير المتبادل، فكل صوت حصلت عليه أعتبره بمثابة وسام على صدرى ويضاعف مسؤوليتى تجاه نادينا العظيم".

وأتم العتال بيانه: "عاش الزمالك بأبنائه المخلصين، ودايمًا مع بعض".

عاجل - أول تعليق من "هاني العتال" بعد خسارته في انتخابات الزمالك 2023

نتائج انتخابات نادي الزمالك 2023

وانتهى الصراع الإنتخابي لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، مساء أمس الجمعة، حيث كانت بدأت عملية الإدلاء بالأصوات بداية من صباح ذات اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، عن نتائج الانتخابات بفوز الكابتن حسين لبيب بمقعد رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة، بداية من 2023 حتى 2027.

هشام نصر لـ "دوت الخليج الرياضي": هانفضل أنا والعتال إخوات وسنُعالج أزمات الزمالك من الأسفل حازم إمام يهنئ القائمة الموحدة عقب الفوز في انتخابات مجلس إدارة الزمالك عاجل.. حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات

كما كشفت اللجنة المشرفة للقلعة البيضاء، عن فوز القائمة الموحدة كاملة دون خروج أحد منها، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجاءت القائمة كالتالي:-

حسين لبيب "رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك".

هشام نصر "نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك".

حسام المندوة "أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك".

الأعضاء فوق السن

أحمد سليمان.

عمرو أدهم.

هاني برزي.

هاني شكري.

حسين السيد.

محمد طارق.

الأعضاء تحت السن