نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة زعيم الثغر ضد نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة، مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.