نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لمواجهة قوية أمام نظيره فريق تورينو، اليوم على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكاليتشو" موسم 2023/2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة إنتر ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي، اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فريق تورينو المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sports 1 HD، بتعليق "عصام عبده".