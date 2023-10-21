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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- هاني العتال يتقدم بالتهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

عاجل- "بعد تعثره في الفوز في انتخابات الزمالك 2023"..هاني العتال يوجه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد..وجه الكابتن هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الجديدة بقيادة الكابتن حسين لبيب، وذلك بعد تعثر هاني العتال بالفوز بمنصب النائب بعد اكتساح هشام نصر في عدد التصويت.

حيث خسر هاني العتال، منصب نائب مجلس إدارة نادي الزمالك، في انتخابات الزمالك 2023، بفارق 440 صوت عن منافسه هشام نصر، حيث حصد هشام نصر 9480 صوت، بينما حيد هاني العتال 9040 صوت.

وحرص هاني العتال، على توجيه التهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، جاء نصه على النحو التالي: "اتقدم بأسمي آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، والاعضاء وجماهير النادي، راجيًا التوفيق لمجلس الكابتن حسين لبيب، في مهمته ومواجهة التحديات، ليستعيد الزمالك المكانة التي يستحقها، ويعتلي منصات التتويج في مختلف الألعاب.

عاجل- "بعد تعثره في الفوز في انتخابات الزمالك 2023"..هاني العتال يوجه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

عاجل- "بعد تعثره في الفوز بمنصب النائب"..هاني العتال يوجه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد



وتابع هاني العتال حديثه بتعهده بخدمة نادي الزمالك قائلًا: "وكعهدي منذ عام 2007 سأظل دائمًا في خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقدير المتبادل، فكل صوت حصلت عليه اعتبره بمثابة وسام على صدري ويضاعف مسئووليتي تجاه نادينا العظيم..عاش الزمالك بأبنائه المخلصين، ودائمًا مع بعض".

هشام نصر يوجه رسالة إلى هاني العتال

وجه الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الجديد رسالة إلى هاني العتال وقام بدعوته ااة مساندة الزمالك خلال الفترة المقبلة وحرص على توجيه الشكر له قائلًا: "الحمدلله أن القائمة الكاملة طبعا نجحت، بشكر اخويا هاني العتال على المنافسة العظيمة دي وبدعوه للتعاون معانا من أجل خدمة النادي".

عاجل- "بعد تعثره في الفوز في انتخابات الزمالك 2023"..هاني العتال يوجه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

انتخابات الزمالك 2023



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد ضمن انتخابات الزمالك 2023

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديدة:

رئيس مجلس الإدارة: حسين لبيب 15229 صوتا.

نائب الرئيس:هشام نصر 9480 صوتا.

أمين الصندوق: حسام المندوه 12431 صوتا.

الفائزين بمنصب عضوية فوق السن في انتخابات الزمالك 2023

أحمد سليمان 15433 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو أدهم 10772 صوتا

هاني شكري 12011 صوتا

هاني بيرزي 12872 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

الفائزين بمنصب عضوية تحت السن في انتخابات الزمالك 2023

نيرة الأحمر 14202 صوتا.

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا.

رامي نصوحي 11039 صوتا.