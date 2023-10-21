نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة بلدية المحلة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق نادي الاتحاد السكندري، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأخضر، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت، أمام نظيره فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لزعيم الثغر، في مواجهة نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة، مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تفا، محمود شبانه، كريم شبانه.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد، رجب عمران، أحمد عيد.

خط الهجوم: مابولولو.

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