نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" مواجهة قوية مساء اليوم، تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ونظيره فريق هيلاس فيرونا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشو" موسم 2023/2024.

ويتواجد فريق نابولي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، توقيت متابعة مباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2024.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثانية مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sports 1 HD، بتعليق "حازم عبدالسلام".