نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم السبت 21-10-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مواجهات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في دوري نايل، حيث يقابل الاتحاد السكندري فريق بلدية المحلة، ويواجه الزمالك نظيره سموحة كما يواجه البنك الأهلي نظيره إنبي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري نايل

بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنبي ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد سموحة – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماهو ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات اليوم السبت؟

ويتقاسم الثنائي مابولو مهاجم الاتحاد السكندري وبيرسي تاو نجم الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثاني أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف.

مابولولو، الإتحاد السكندري: 4 أهداف.

بيرسي تاو، الأهلي: 4 أهداف.

أحمد بلحاج، الجونة: 3 أهداف.

أحمد القندوسي، سيراميكا كليوباترا: 3 أهداف.

عبد الرحمن سمانة، بلدية المحلة: هدفين.

مصطفى البدري، سموحة: هدفين.

فادي فريد، سموحة: هدفين.

يا انور، الإسماعيلي: هدفين.

ميدو جابر، المصري: هدفين.

عمر كمال عبد الواحد، مودرن فيوتشر: هدفين.

حسام أشرف، بلدية المحلة: هدفين.

مصطفى زيكو، زد: هدفين.

يسري وحيد، طلائع الجيش: هدف وحيد.

عبد الرحمن أسامة، طلائع الجيش: هدف وحيد.

حمدي النقاز، الإسماعيلي: هدف وحيد.

عبد الرحمن مجدي، الإسماعيلي: هدف وحيد.

مصطفى سعد ميسي، زد: هدف وحيد.

رضا سليم، الأهلي: هدف وحيد.

كريم فؤاد، الأهلي: هدف وحيد.

عبد العزيز السيد، الداخلية: هدف وحيد.

محمود رزق، مودرن فيوتشر: هدف وحيد.

أحمد عاطف، مودرن فيوتشر: هدف وحيد.

عبد الله السعيد، بيراميدز: هدف وحيد.

رمضان صبحي، بيراميدز: هدف وحيد.

نبيل عماد دونجا، الزمالك: هدف وحيد.

إبراهيما نداي، الزمالك: هدف وحيد.

يوسف أوباما، الزمالك: هدف وحيد.

محمود عبد الرازق شيكابالا، الزمالك: هدف وحيد.

أحمد سيد زيزو، الزمالك: هدف وحيد.

فخر الدين بن يوسف، المصري: هدف وحيد.

محمد عبدل حافظ، سيراميكا كليوباترا: هدف وحيد.

محمد إبراهيم، سيراميكا كليوباترا: هدف وحيد.