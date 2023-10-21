نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة لاتسيو ضد ساسولو في بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو بنظيره فريق ساسولو، مساء اليوم في مواجهة قوية وصعبة على ملعب "ستاد مابي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

موعد مباراة لاتسيو ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة لاتسيو ضد ساسولو في الدوري الإيطالي، اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sports 1 HD، بتعليق "أحمد الحامد".

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل فريق ساسولو المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، كما يتواجد فريق لاتسيو في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.