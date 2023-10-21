نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري نايل 2023-2024 قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري، اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتعد أبرز مواجهات اليوم مباراة الزمالك ضد سموحة، والاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة بالإضافة إلى مباراة البنك الأهلي ضد إنبي.

ويلتقي الزمالك مع سموحة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة كما يلتقي في نفس التوقيت البنك الأهلي وإنبي، ويواجه الاتحاد نظيره بلدية المحلة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ماهو جدول ترتيب دوري نايل قبل مباريات اليوم السبت ؟

ويحتل مودرن فيوتشر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني المصري البورسعيدي بنفس عدد النقاط، فيما يأتي سموحة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

1- مودرن فيوتشر: 9 نقاط.

2- المصري: 9 نقاط.

3- سموحة: 7 نقاط.

4- زد : 7 نقاط.

5- بيراميدز: 7 نقاط.

6- الأهلي: 6 نقاط.

7- الزمالك: 5 نقاط.

8- سيراميكا كليوباترا: 4 نقاط.

9- بلدية المحلة: 4 نقاط.

10- الاتحاد السكندري: 4 نقاط.

11- طلائع الجيش: 4 نقاط.

12- الإسماعيلي: 3 نقاط.

13- الداخلية: 3 نقاط.

14- الجونة: نقطتين.

15- إنبي: نقطة واحدة.

16- المقاولون العرب: نقطة واحدة.

17- فاركو: نقطة واحدة.

18- البنك الأهلي: دون نقاط.