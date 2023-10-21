نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان، لانطلاق أحداث المباراة القوية والمثيرة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد برايتون وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

وقبل أن نستعرض لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء مساء اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج وذلك عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت تونس ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

ونوفر لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، وذلك لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس على نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.