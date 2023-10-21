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أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل جماهير وعشاق نادي الاتحاد السكندري، عن من هو معلق مباراة زعيم الثغر ضد نظيره فريق بلدية المحلة، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، من هو معلق مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة في بطولة دوري نايل اليوم.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة، مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

معلق مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة

وأعلن المعلق محمد عفيفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عودته للتعليق على المباريات عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، من خلال مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة.