نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيترو أتلتيكو ضد صن داونز في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيترو أتلتيكو استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام نظيره صن داونز، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي للنسخة الأولى والتي تضم أفضل ثمانٍ أندية من القارة السمراء.

موعد مباراة بيترو أتلتيكو ضد صن داونز في دوري السوبر الافريقي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

ويحتضن ملعب 11 نوفمبرو أحداث المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو ضد صن داونز في الدوري الأفريقي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية وأيضا قنوات أبو ظبي الرياضية، الحاصلين على حقوق بث وإذاعة جميع مباريات الدوري الأفريقي.