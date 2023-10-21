نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 21-10-2023، إقامة ثلاث مباريات في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندري، ويلتقي إنبي مع البنك الأهلي، ويقابل الزمالك نظيره سموحة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من دوري نايل "الإيجيبشن ليج".

ماهي مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري؟

بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنبي ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد سموحة – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها المفتوحة.