نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق برايتون مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

خط الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

ويجهز المان سيتي لمواجهة برايتون مساء السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وتنطلق المباراة عند الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت تونس ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتبث المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.