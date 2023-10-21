نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة نانت المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الذي يلعب بين صفوفه المصري مصطفى محمد مع نظيره مونبيليه بعد غد الأحد 22-10-2023 على ملعب "لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ووفقًا لتقارير صحفية التي أوضحت أن المهاجم مصطفى محمد لاعب نانت لن يشارك مع فريقه يوم الأحد المقبل أمام مونبيليه بسبب عقوبة الإيقاف، حيث حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة رين في الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد مونبيليه في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نانت ومونبيليه يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد مونبيليه في الدوري الفرنسي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة نانت ضد مونبيليه عصر الأحد المقبل، عبر قنواتها المشفرة.