نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، لمواجهة نظيره نادي ستراسبورج، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2023-2024.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نادي ستراسبورج على ملعب "حديقة الأمراء"، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

وتنقل أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج، مساء اليوم السبت، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة الدوري الفرنسي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الجاري، برصيد 15 نقطة خلفًا لفريق موناكو المتصدر برصيد 17 نقطة ومن خلفه نيس الوصيف برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق ستراسبورج في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.