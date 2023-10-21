نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج في بطولة الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نظيره نادي ستراسبورج، وذلك مساء اليوم السبت الموافق الحادي والعشرون من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ستراسبورج

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ضد ستراسبورج، وذلك عبر السطور التالية..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي، فيتينها، زائير إيمري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، ماركو أسينسيو.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نادي ستراسبورج على ملعب "حديقة الأمراء"، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الجاري، برصيد 15 نقطة خلفًا لفريق موناكو المتصدر برصيد 17 نقطة ومن خلفه نيس الوصيف برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق ستراسبورج في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.