نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الليج آن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة العملاق الباريسي، ضد نظيره نادي ستراسبورج، والمقرر اقامتها مساء اليوم السبت الموافق الحادي والعشرون من شهر أكتوبر الجاري.

تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي ستراسبورج، حيث تنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية، عبر الترددات الآتية..

التردد (ميجا هرتز) 12245

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نادي ستراسبورج على ملعب "حديقة الأمراء"، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الجاري، برصيد 15 نقطة خلفًا لفريق موناكو المتصدر برصيد 17 نقطة ومن خلفه نيس الوصيف برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق ستراسبورج في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.