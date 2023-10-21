نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة ضد الوحدة في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق الوحدة مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وتبدأ المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت دولة الإمارات على ستاد عبدالله الفيصل.

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي 19 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بينما يحتل فريق الوحدة المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وسوف تذاع مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الوحدة اليوم السبت في دوري روشن السعودي عبر شبكة قنوات SSC الرياضية وترددها:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.