نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الوحدة اليوم السبت وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

وسوف يتم انطلاق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت دولة الإمارات على ستاد عبدالله الفيصل.

ويتوقع أن يدخل الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، علي مجرشي.

محور الارتكاز: محمد المجحد، فرانك كيسيه.

خط الوسط المهاجم: فراس البريكان، فيجا، رياض محرز.

قلب الهجوم: روبرتو فيرمينو.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بينما يحتل الوحدة المركز التاسع برصيد 13 نقطة.