"زميل ميسي" يتعرض للإيقاف لمدة عامين بسبب المنشطات

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أحمد جودة - القاهرة - عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعب الوسط الأرجنتيني الفائز بكأس العالم بابو جوميز بالإيقاف لمدة عامين بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة، حسبما أعلن نادي مونزا الإيطالي.

وقال فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الذي انضم إليه جوميز في سبتمبر، إنه تم العثور على تيربوتالين في عينة مأخوذة من عندما لعب مع إشبيلية في أكتوبر 2022.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في مباراتين فقط مع مونزا هذا الموسم.

وخاض مباراتين مع منتخب الأرجنتين خلال فوزه بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في قطر في ديسمبر الماضي.

وقال مونزا في بيان يوم الجمعة: "أخطر الفيفا لجنة مكافحة المنشطات الإسبانية بالحكم الابتدائي للجنة مكافحة المنشطات الإسبانية ضد اللاعب أليخاندرو داريو جوميز".

ويمكن لجوميز، الذي اشتهر بمساعدة ناديه أتالانتا الإيطالي في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا خلال فترة سبع سنوات قضاها في بيرغامو، استئناف القرار.

يستخدم تيربوتالين لمنع التشنج القصبي لدى المرضى الذين يعانون من الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة وأمراض الرئة الأخرى.

وقال مونزا إن الاختبار الإيجابي كان نتيجة "الابتلاع غير الطوعي"، مضيفًا أنهم "سيقيمون الخطوات الإجرائية التالية التي يجب اتخاذها".