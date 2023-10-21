نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل الكولومبي أورسوريو من تدريب الزمالك؟ مجلس الإدارة الجديد يحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على كف عفريت بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

تحديد مصير كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن مجلس الإدارة الجديد سيدرس مسألة استمرار المدرب الكولومبي أو رحيله لتحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

وسيقوم المسؤولين عن ملف كرة القدم في مجلس الإدارة الجديد، بتحليل ودراسة مشوار المدير الفني ونتائجه مع الفريق الأبيض، لاتخاذ القرار المناسب.

تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، عن تكوين مجلس إدارة الزمالك الجديد، على النحو التالي:

حسين لبيب رئيسا، هشام نصر في منصب نائب الرئيس، وحسام المندوه كأمينا للصندوق.

وأعضاء مجلس إدارة النادي فوق السن مكون من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

بينما الأعضاء تحت السن مكون من نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي.