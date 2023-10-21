نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة ضد الوحدة في بطولة دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة أمام نظيره فريق الوحدة في المباراة التي سوف تجمع بينهما اليوم.

ويواجه فريق أهلي جدة نظيره فريق الوحدة مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق أهلي جدة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الوحدة اليوم السبت في بطولة دوري روشن السعودي عبر قناة SSC وترددها كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.