ريال مدريد يستهدف ضم "التوربيد" في صيف 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير أن ريال مدريد دخل في السباق للتعاقد مع الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، مع تعثر مفاوضات العقد بين اللاعب والنادي الألماني.

ريال مدريد يستهدف ضم ديفيز

انتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى الدوري الألماني قادمًا من فريق فانكوفر وايت كابس من الدوري الأمريكي لكرة القدم في ديسمبر 2018، واستمر في الاستمتاع بفترة مليئة بالألقاب في أوروبا حتى الآن.

ساعد ديفيز بايرن في الفوز بلقب الدوري الألماني خمس مرات بالإضافة إلى فوزه الشهير بدوري أبطال أوروبا في عام 2020، عندما قدم نفسه بالكامل لعالم كرة القدم بعرض لافت للنظر ضد برشلونة في ربع النهائي.

شارك المدافع في 164 مباراة مع العملاق البافاري منذ انضمامه من فانكوفر قبل ما يقرب من خمس سنوات، وسجل ثمانية أهداف خلال تلك الفترة.

وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن ريال مدريد يخطط للتحرك من أجل ديفيز في المستقبل، حيث يتطلع النادي الإسباني إلى تعزيز نفسه كقوة أوروبية لسنوات قادمة.

يدعي التقرير أن لوس بلانكوس يستعد لتقديم عرض للكندي مع دخوله العام الأخير من صفقته في ملعب أليانز أرينا في موسم 2024-25.

ينتهي عقد ديفيز الحالي في ألمانيا في صيف عام 2025، وعلى الرغم من أن بايرن كان يجري مناقشات مع اللاعب وممثليه بشأن الصفقة، إلا أن المفاوضات توقفت.