نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من يورجن كلوب على فيديو دعم محمد صلاح لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزى، على الفيديو الأخير للنجم المصري محمد صلاح، والذى أكد خلاله ضرورة وقف المجازر فى غزة.

تصريحات كلوب

وقال كلوب خلال تصريحات صحفية: "كيف لا يكون هذا السؤال مسألة سياسية.. ومن المهم جدا أن يكون لدينا شخصيات قوية لكنني لست واثقا من أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة مسألة خطيرة للغاية".

وتابع كلوب حديثه قائلًا: "أعتقد أننا يجب أن نترك الأمر خارج تلك الغرفة، ولكن ليس لدي أي شك بشأن شخصية صلاح".

موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون، اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

