4 لاعبين على رادار أرسنال في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، ان أرسنال قد وضع قائمة مختصرة من أربعة لاعبين للوافدين المحتملين قبل نافذة الانتقالات لشهر يناير، حيث يستهدف الجانرز مركزين للتعزيزات.

4 لاعبين على رادار أرسنال

فريق شمال لندن في مهمة لتحدي أمثال مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية والمنافسين المحليين توتنهام هوتسبير على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

بدأ رجال ميكيل أرتيتا الموسم بشكل رائع، حيث جمعوا 20 نقطة من أول ثماني مباريات في الدوري وحافظوا على عدم هزيمتهم، حيث يحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى، خلف توتنهام بقيادة أنجي بوستيكوجلو فقط من حيث عدد الأهداف المسجلة.

قبل فترة الاستراحة الدولية، شاهد جماهير الفريق المضيف في ملعب الإمارات المكتظ فريقهم يهزم فريق بيب جوارديولا سيتيزنز للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2015، حيث سجل غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة 86.

وفقًا لصحيفة The Mirror، سلط أرسنال الضوء على أربعة لاعبين يرغبون على ضمهم إلى صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات القادمة.

يزعم التقرير أن الأولوية الأولى في عام 2024 ستكون مهاجم برينتفورد إيفان توني، الذي هو خارج الملاعب حاليًا لأنه يقضي حظرًا لمدة ثمانية أشهر لخرقه قواعد الرهان في الاتحاد الإنجليزي.

بعد أن سجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي لصالح فريق النحل، ينظر أرتيتا إلى لاعب بيتربورو يونايتد السابق باعتباره لاعبًا يمكنه تقديم الدعم الكافي لجابرييل جيسوس وإدي نكيتيا في دور المهاجم.

ومن المفهوم أن داني أولمو لاعب لايبزيج لديه معجبين في أرسنال، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، الإسباني هو لاعب مهاجم متعدد الاستخدامات يمكنه العمل في العديد من المراكز عبر خط الهجوم، ولكن مع انتهاء عقده الحالي في نادي البوندسليجا في صيف عام 2027.

ويعتقد أيضًا أن سكان شمال لندن يفكرون في ضم بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون واندررز في العام الجديد، حيث سجل البرتغالي هدفًا واحدًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في ثماني مباريات بالدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

أخيرًا، من المفهوم أن أرسنال مهتم بجلب عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من انتقال الفرنسي إلى الدوري الفرنسي من برشلونة في أغسطس فقط.

يتطلع أرسنال إلى جعل مباراته التاسعة دون هزيمة في بداية موسم الدوري 2023-24 عندما يقوم برحلة عبر العاصمة لمواجهة منافسه اللندني تشيلسي مساء اليوم السبت.