انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي .. تعرف على القنوات والمعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ظهر اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري مباراة هامة عندما يستضيف إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2023.

ليفربول وإيفرتون

وتحتضن أرضية ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية على بعد التعادل في الجولة الماضية من البطولة المحلية من برايتون بنتيجة هدفين لكل منهما، حيث جاءت الأهداف عن طرق كلا من سجل سيمون أدينجرا هدف برايتون الأول في الدقيقة 21 من الشوط الأول وسجل محمد صلاح على هدفي ليفربول الأول والثاني في الدقائق 40،45 من نفش الشوط فيما تعادل برايتون عن طريق لويس دانك في الدقيقة 78 من عمر المباراة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي :

ليفربول وإيفرتون

وتبدأ مباراة ليفربول وإيفرتونفي الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

ليفربول وإيفرتون

تنقل قناة “beIN Sports HD 1 ” بنقل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

وأكدت مجموعة بي أن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة والعديد من البطولات الأوروبية عن تعيين حسن العيدروس معلقاً لمباراة ليفربول وإيفرتون

ترددت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports HD 1

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports HD 1

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports HD 1

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.