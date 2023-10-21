انت الان تتابع خبر ماني يحرج محمد صلاح بصورة من داخل المسجد الأقصى.. لن تصدق رد فعل صادم من الفرعون المصري!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعاد حساب للنجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي نشر صورة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من المسجد الأقصى عبر منصة إكس.واتفق معظم محبي محمد صلاح، أن ساديو ماني أحرج محمد صلاح ووضع له صورة من المسجد الأقصى، خاصةً أن النجم المصري لم يعلق على انتفاضة فلسطين تجاه إسرائيل.

والحقيقة أن الحساب الذي أعاد نشر صورة محمد صلاح في المسجد الأقصى، ليس الحساب الرسمي لـ أسد التيرانجا ساديو ماني، بل هو أحد حسابات محبي النجم السنغالي.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نجم ليفربول محمد صلاح بالوقوف بجانب القضية الفلسطينية، ودعمها عبر حساباته الرسمية، باعتباره أحد أهم الشخصيات المؤثرة في العالم أجمع.ويمتلك النجم المصري محمد صلاح شعبية كبيرة ويتابعه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من 62 مليون متابع، وعلى فيسبوك 17 مليون متابع، بينما يتابع النجم المصري على موقع إكس - توتير سابقا - 18.5 مليون متابع