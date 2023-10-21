انت الان تتابع خبر صراع حاد على ملاعب الكرة الصفراء ،، اتحاد التنس الإسرائيلي يطالب بمحاسبة أنس جابر، فما هي الأسباب وماذا ستكون النتائج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدم الاتحاد الإسرائيلي للتنس، شكوى لدى كلّ من الاتحاد الدولي للتنس ورابطة محترفات التنس ضد بطلة التنس التونسية أنس جابر، وذلك على خلفية مساندتها فلسطين.

وقال رئيس الاتحاد الإسرائيلي للتنس “آفي بيرتس”، في بيان له، اللاعبة التونسية أنس جابر بـ”التحريض ودعم منظمة إرهابية”، وفق تعبيره، معقبًا: “نحن سعداء لأنها أقلية مقارنة بالرياضيين العقلاء في بقية العالم”، على حد تصوره.

وتابع الاتحاد الإسرائيلي للتنس “بما أن اللاعبة تنتمي إلى رابطة محترفات التنس، فهي الهيئة المسؤولة عن التعامل مع القضية ننتظر معرفة الإجراءات التي سيتخذونها ضدها”

وكانت نجمة التنس التونسية أنس جابر قد عبرت عن تضامنها مع فلسطين، وقالت، في تدوينة عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع التواصل إنستغرام، “إن ما مر به الفلسطينيون خلال السنوات الـ 75 الماضية لا يوصف، وما يمر به المدنيون الأبرياء لا يوصف؛ بغض النظر عن دينهم، أو أصلهم”.

وختمت بطلة التنس التونسية تدوينتها بالقول “الحرية لفلسطين”.

وكان عدد من الرياضيين التونسيين قد عبروا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، في أكثر من مناسبة وقد تعرّض لاعب كرة القدم التونسي المحترف عيسى العيدوني، الذي يلعب كلاعب خط وسط للفريق الألماني يونيون برلين والمنتخب التونسي لكرة القدم، إلى هجمة كبيرة على خلفية تعبيره عن تضامنه مع فلسطين.

هذا وقتل 500 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس وتنديدًا بهذا القصف خرج المئات من التونسيين إلى الشارع في مسيرة ليلية للتنديد بما اعتبروه جريمة حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق المدنيين.