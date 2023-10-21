نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البريميير ليج".. تشيلسي يتحدى آرسنال في قمة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتحدى نادي تشيلسي نظيره آرسنال، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستامفورد بريدج".

يزيد من سخونة المباراة اقتراب الفريقين من القيمة التسويقية التي تصل بفريق تشيلسي عند 999 مليون يورو، مقابل 1.1 مليار لنادي آرسنال.

ويتصدر نجم "المدفعجية" بوكايو ساكا قائمة أغلى لاعبي المباراة بواقع 120 مليون يورو، فيما يأتي كايسديو أغلى لاعبي "البلوز" بقيمة 90 مليون يورو.

ويحتل تشيلسي المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات، والخسارة في مثلها، والتعادل بمواجهتين، وتسجيل 11 هدفًا، وتلقى 7.

ويتواجد آرسنال في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، والتعادل فى 2، والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتسجيل 16 هدفًا وتلقى 6.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بحثًا عن الفوز ومواصلة الانتصارات للتقدم مجددًا في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الفوز في المباراتين الماضيتين أمام فولهام وبيرنلي تواليًا، بينما يأمل آرسنال في مواصلة مغامرته لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على مانشستر سيتي في المباراة السابقة بهدف قاتل.

والتقى فريقا تشيلسي وآرسنال قبل مباراة اليوم في 159 مباراة، حقق خلالها "البلوز" الفوز في 53 مباراة، بينما فاز "الغانرز" بـ64 مباراة، وحسم التعادل 42 لقاء.

ونجح فريق تشيلسي في تسجيل 217 هدفًا مقابل 227 لصالح آرسنال، بينما يتصدر الدبابة الإيفوارية ديدييه دروغبا ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 13 هدفًا، يليه النجم الأسطوري تييري هنري بواقع 10 أهداف.

وعلى الصعيد الفردي، يأمل النجم المصري محمد النني في الظهور بقائمة مباراة فريقه آرسنال، بعد المردود الجيد الذي قدمه مع منتخب مصر في الوديتين اللتين خاضهما في الأجندة الدولية الماضية.