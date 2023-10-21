نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "برئ حتى يثبت العكس".. جوارديولا يدافع عن برشلونة ولابورتا في أكبر قضية فساد بالليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على التعليق عن ما يتم ترديده مؤخرا، في قضية نيجريرا، والتي تم اتهام الفريق الكتالوني ورئيسه خوان لابورتا، برشوة الحكام.

- جوارديولا يدافع عن برشلونة

وأكد جوارديولا خلال مؤتمره الصحفي الأخير في هذا الصدد قائلا:" حال إصدار القضاء حكمه فسأقول رأيي، ولكن حتى الآن الرئيس لابورتا وكل الرؤساء أبرياء مما يقوله الناس عن البرسا".

وتابع:" برشلونة بريء، لابورتا بريء حتى يثبت العكس.. لننتظر ونرى".

على جانب آخر، يحاول الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، حل أزمة قريبة قد تضرب الفريق في مركز المهاجم الصريح، حيث يضع المدرب الإسباني، العديد من البدائل الممكنة والمناسبة لخلافة المهاجم المتفجر البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ودخل الأرجنتيني جوليان الفاريز، مهاجم فريق مانشستر سيتي، ضمن حسابات برشلونة في الفترة القادمة، تمهيدا لبدء المفاوضات معه.