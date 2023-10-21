نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة محرجة لـ "سيد عبد الحفيظ" على الهواء.. خالد بيومي يفتح النار على مهاجم الأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية عن خطة التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها القلعة الحمراء في خط الهجوم، خاصة بعد ظهور صفقة الفريق الأخيرة، الفرنسي أنتوني موديست بمستوى غير لائق.

وأكد عبد الحفيظ:" الأهلي يحتاج دائما اللاعب رقم 9 بشكل كامل، لاعب هداف ومحطة بشكل كبير، رأس حربة صريح، ولكن يوجد لاعبين في الخط الأمامي نجحوا في تعويض ذلك وليسوا بمهاجمين".

وتابع:" في السنوات الأخيرة، الخط الأمامي في آخر ٣ سنوات هو كلمة السر في الفوز وتحقيق البطولات، محققين الهدف المطلوب في ظل تواجد أسماء مميزة مثل تاو والشحات وكهربا وهذا الموسم رضا سليم".

وأضاف:" الأهلي يرغب في زيادة القوة الضاربة له هجوميا، بالتعاقد مع مهاجم جديد، والأهلي مثل مانشستر سيتي في أوروبا، يلعب ويقنع خارج أرضه أمام 60 الف متفرج، والأهلي له ضربة جزاء مستحقة".

