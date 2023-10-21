الطيران يفوز على المصري بهدف نظيف في الدوري الممتاز للكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الطيران لكرة القدم النسائية على فريق المصري البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ في أول ظهور للفريق البورسعيدي في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة النسائية موسم 2023-2024.

الطيران يفوز على المصري

وأحرزت هدف الفوز للطيران اللاعبة منار محمد لترجح كافة أصحاب الأرض في حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق القاهري تحت قيادة فنية لـ محب عبدالرازق مدير فني

ويعد فريق كرة القدم النسائية بنادي الطيران أحد أعرق أندية كرة القدم النسائية عبر تاريخ اللعبة في مصر، وسبق له حصد لقب الدوري الممتاز للكرة النسائية مرتين من قبل.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد