هل هو أفضل هدف في الأسبوع؟ شاهد صاروخية نجم الأهلي المطرود (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة -



يعيش الجزائري أحمد القندوسي، نجم فريق سيراميكا كليوباترا والمعار من صفوف الأهلي هذا الموسم، فترة تألق كبيرة في مشاركته للموسم الأول مع فريقه الجديد.

وقاد القندوسي فريقه مؤخرا، لاكتساح منافسه الداخليه في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2023\2024، بأربعة أهداف نظيفة، أحرز الجزائري منهم هدفين.

- القندوسي يسجل هدفا صاروخيا

وشهدت الدقيقة 34 من اللقاء، تسجيل الهدف الرابع لفريق سيراميكا كليوباترا، من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من أقدام نجم الأهلي المعار، ليبصم على واحدة من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.

ونجح القندوسي هذا الموسم وبعد مرور 4 جولات كاملة، في تسجيل 3 أهداف بقميص فريقه الجديد، رغم عدم حصوله على فرصة كبيرة داخل القلعة الحمراء، بسبب التعاقد مع موديست الذي جعل الفريق يضحي بأحد محترفيه في الموسم الحالي.

