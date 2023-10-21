نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو في الصدارة.. المدربون المرشحون للرحيل من دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فتحي سند الناقد الرياضي، عن مصير المدربين الذين اقترب رحيلهم من تدريب بعض الفرق، في الدوري المصري الممتاز.

فتحي سند: أوسوريو من المدربين المحتمل رحيلهم عن نادي الزمالك

وصرح فتحي سند في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "أوسوريو من المرشحين رحيلهم من دوري نايل في حالة خسارة الزمالك من سموحة".

وأضاف: "بابا فاسيليو من المرشحين رحيلهم عن نادي البنك الأهلي وسيصل العدد رحيل المدربين على الأسبوع السادس عند خمس مدربين".

وتابع:" أوسوريو غير مقنع للجماهير ولا لاعبي نادي الزمالك في الفترة الحالية".



وواصل: "الزمالك يحتاج للمدير فني وطني في اتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك على مدير فني وطني".



واختتم: "حسام حسن هو الأنسب لقيادة نادي الزمالك ولكن هل مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك من الممكن أن يختار المدير الفني من أبناء النادي".

وعلى صعيد أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

