موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على ريال سوسيداد في الجولة التاسعة من الليجا بهدفين مقابل هدف بينما تعادل سيلتا فيجو مع خيتافي بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد ١٩ نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد ٦ نقاط.



موقف أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في جدول الدوري الإسباني



احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد ٧٧ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٣ مباراة وتعادل في ٨ مباريات وخسر ٧ مباريات.



في حين احتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد ٤٣ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ١٠ مباريات وخسر ١٧ مباراة.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو يوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد بالايدوس معقل سيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس ١ القطرية بنقل أحداث المباراة.

