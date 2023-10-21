الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

ايهاب جلال يطلب من اللاعبين بضرورة بذل أقصي جهد أمام فاركو

طلب ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي من اللاعبين بضرورة بذل أقصي جهد أمام فاركو من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وخسر الإسماعيلي من نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الإسماعيلية.

