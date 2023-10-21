نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ديربي الميرسيسايد".. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي ومفاجأة بشأن صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي ليفربول مساء اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، نظيره ومنافسه الأزلي ايفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023\2024.

حيث تنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أنفيلد.

- تشكيل ليفربول المتوقع ضد ايفرتون

ومن المتوقع أن يشارك الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق أساسيا في مواجهة اليوم، بعد عودته من فترة التوقف وخوض مباريات دولية بقميص منتخب مصر.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - تريبنت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - لويس دياز.

- القنوات الناقلة لمباراة ايفرتون وليفربول

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