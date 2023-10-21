الرياضة

"ديربي الميرسيسايد".. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي ومفاجأة بشأن صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي ليفربول مساء اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، نظيره ومنافسه الأزلي ايفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023\2024.

حيث تنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أنفيلد.

- تشكيل ليفربول المتوقع ضد ايفرتون

ومن المتوقع أن يشارك الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق أساسيا في مواجهة اليوم، بعد عودته من فترة التوقف وخوض مباريات دولية بقميص منتخب مصر.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - تريبنت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - لويس دياز.

- القنوات الناقلة لمباراة ايفرتون وليفربول

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024\2024، عبر شاشتها المختلفة في شمال إفريقيا والوطن العربي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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