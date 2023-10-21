انت الان تتابع خبر عالم الكرة يهتز: تهديدات حقيقية لبنزيما بفقدان لقب الكرة الذهبية، فما هي تداعيات هذا القرار المثير؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف تقرير صحفي فرنسي، حقيقة إمكانية تجريد كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

وأشارت شبكة RMC سبورت الفرنسية إلى أن بنزيما يواجه حاليا ضغوطا شديدة بسبب موقفه من الأحداث الملتهبة في المنطقة، وتعاطفه مع ضحايا قطاع غزة.

وأضافت أن مسؤولين بارزين في فرنسا مثل وزير الداخلية، وعضوة بالبرلمان، طالبوا بسحب الجنسية من نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

لكن محامي كريم بنزيما، أكد أن هذا الطلب غير قانوني، لأنه لتحقيق ذلك يجب توفر 3 شروط، وهي حمل جنسية أخرى، التعامل على أنه مواطن من دولة ثانية، أو ارتكاب أفعال تتعارض مع مصالح فرنسا.

وختمت تقريرها بأن سحب الكرة الذهبية من بنزيما وتجريده من الجنسية الفرنسية، لن يحدث، إلا في حالة حدوث مفاجأة كبيرة.