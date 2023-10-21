"لن يتساوى بميسي لو سجل 50 مليون هدف ".. جوارديولا يخذل هالاند

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن السباق المنتظر على لقب الكرة الذهبية في أوروبا هذا العام، والذي يمثل السيتي في هذه الجائزة بصفة قوية المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند.

- جوارديولا يخذل هالاند

وعلق جوارديولا في مرتمره الصحفي، عن سؤال أحد الصحفيين، لمن سوف يعطي صوته لميسي أم هالاند قائلا:" لا يوجد مقارنة، دائما ما أقول يجب أن توجد نسختين للكرة الذهبية واحدة لميسي وأخرى لباقي اللاعبين".

وتابع:" ميسي حقق كأس العالم والعديد من الجوائز الفردية، وهالاند حقق الثلاثية هنا وسجل 50 مليون هدف، ميسي سيتفوق أيضا".

واختتم:" أسوأ موسم يمكن لميسي أن يقدمه يكون بمثابة الموسم الأفضل لمعظم اللاعبين، من الطبيعي أن أرجح كفة هالاند لأنه ساعدنا كثيرا منذ قدومه، لكن ميسي حصد المونديال، الثنائي يستحقها".

